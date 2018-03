Politie onderzoekt steekincident bij huis

Na de melding van het steekincident rond 19.30 uur ging de politie ter plaatse. Er bleek een 40-jarige man in Doetinchem gewond te zijn. Hij is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Op basis van getuigenverklaringen heeft de politie later in de avond een andere man aangehouden als verdachte. Dit is een man van 25 jaar die ook in Doetinchem woont.

De politie doet nu verder onderzoek naar het steekincident.

(2018116440 ^sk)