Getuigen gezocht na overval op bedrijf

De politie is meteen een onderzoek gestart en vraagt nu getuigen om hulp. Van de daders is een beperkte omschrijving bekend:

Twee jongemannen met een donkere huidskleur

Beiden hadden donkere kleding aan

De ene dader was opvallend kleiner (ongeveer 1.65m) dan de andere dader (ongeveer 1.80m)

Hebt u informatie over deze jongemannen? Of hebt u gisteravond iets opvallends gezien in de omgeving van de Professor Molkenboerstraat dat hiermee te maken kan hebben? Bel dan de politie via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook digitaal via het formulier hieronder doorgeven.

(2018116680 ^sk)