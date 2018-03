Man aangehouden na beroving pizzakoerier

De pizzakoerier kreeg een bestelling in de buurt van het Keizer Karelplein. Toen hij zijn maaltijd wilde afleveren, werd hij met een vuurwapen bedreigd door een man. Hij moest zijn geld afgeven. Daarna ging de man ervandoor. De politie startte meteen een onderzoek en vroeg via social media getuigen om hulp.

Even later kwam er een tip binnen dat de verdachte was gezien in de Van Welderenstraat. Agenten gingen meteen naar de straat toe en konden de verdachte aanhouden. De politie doet nu verder onderzoek naar deze man.

