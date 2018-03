Vrouw lichtgewond door beroving

Het gebeurde iets na 2.30 uur. De slachtoffers zijn een 60-jarige vrouw uit Amersfoort en een 66-jarige vrouw uit Nijmegen. Bij een café in de buurt hebben de vrouwen de politie gewaarschuwd. De politie vraagt nu hulp van getuigen. Hebt u afgelopen nacht een man gezien die te maken zou kunnen hebben met deze beroving? Of hebt u iets anders opvallends gezien in de buurt van de Ganzenheuvel dat met deze beroving te maken kan hebben? Bel dan de politie via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000.

