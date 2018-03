Zes vrouwen opgepakt bij hennepknipperij

De politie heeft alle vrouwen aangehouden. Het gaat om vrouwen tussen de 20 en 52 jaar, uit Arnhem, Huissen en Renkum. De hennep is in beslag genomen, het bleek om bijna 50 kilo gedroogde hennep te gaan. De hennep is vernietigd. De politie heeft nog gezocht naar de man die op de vlucht sloeg. Bij de zoektocht is de politiehelikopter ingezet, maar de man is niet meer gevonden.