Politie Vlaardingen haalt nepvuurwapens bij kinderen weg

Een foto van de twee nepvuurwapens en één echte. Welke is de echte? Het antwoord vindt u onderaan dit artikel.

Aandacht

Drie kinderen van 11, 12 en 13 jaar uit Vlaardingen speelden ermee op de Emmastraat en trokken daarmee de aandacht van een getuige. Deze belde de politie en agenten vonden de jongens korte tijd later. Hun nepwapens waren niet van echt te onderscheiden en zouden in verkeerde handen prima geschikt voor bijvoorbeeld een overval. Gezien hun leeftijd hebben de jongens een waarschuwing gekregen en hebben hun ouders afstand van de nepperds gedaan.

Verboden

Het voorhanden hebben van een nepvuurwapen op de openbare weg is verboden. Ziet u iemand in de publieke ruimte met een vuurwapen? Bel dan direct 112, ook als u vermoedt als het om een nepvuurwapen zou gaan. Meer informatie over nepvuurwapens vindt u hier.