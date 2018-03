Politie zoekt getuigen van woningoverval Dordrecht

Het slachtoffer werd rond 03.30 uur wakker toen de mannen ineens in haar woning stonden. Ze bedreigden de vrouw en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoonster raakte niet gewond, maar was uiteraard wel enorm geschrokken.

Bivakmuts

Het gaat om minimaal twee overvallers, mogelijk meer, die een bivakmuts droegen. Een van hen was klein, de ander had een fors postuur.

Het was die nacht behoorlijk fris en er stond een ijskoude wind; geen weer om buiten te zijn.

Maar wellicht waren op dat moment toch mensen buiten om bijvoorbeeld hun hond uit te laten. Wie rond 03.30 uur in de omgeving Toutenburg-Lunenburg-Zuilenburg de twee (of meer) mannen heeft gezien wordt gevraagd met de recherche in Dordrecht te bellen. Dat kan via 0900-8844. Anoniem belt u naar 0800-7000. Een tip mailen kan via onderstaand tipformulier.