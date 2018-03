Vrouw na brutale babbeltruc bestolen in Sliedrecht

Rond 17.00 uur belde man aan en zei de bewoonster dat er sprake was van een koolmonoxidevergiftiging. Hij gaf haar het dringende advies het huis te verlaten en haar geld en sieraden mee te nemen. Het slachtoffer trapte erin en verzamelde tal van sieraden en geld uit haar huis, waarna de man ermee vandoor ging. Ze mist honderden euro’s en al haar sieraden, die voor haar niet alleen en geldelijke, maar vooral ook emotionele waarde hebben.

De dief liet de vrouw flink ontdaan en in de war achter, waardoor ze niet goed meer weet hoe hij eruit zag. Het betrof in ieder geval een volwassen man van buitenlandse afkomst met een oranje hesje aan.

Babbeltrucs

Sommige dieven doen zich voor als de meterstandopnemer, vertellen een zielig verhaal of doen zich voor als nieuw buur. Zo hopen ze binnen te komen.

Wees alert bij vreemden aan de deur. Doe de deur niet open. Heeft u een raampje dat open kan, voer dan het gesprek via dit raampje. Heeft u geen raampje, plaats dan een kierstandhouder op de deur. U kunt u het verhaal even aanhoren en de persoon vragen zich te legitimeren. Controleer desnoods bij het bedrijf of de instantie of het klopt. Geef nooit uw pincode of waardevolle spullen af.



Vermoedt u een babbeltruc? Bel 112!

Vertrouwt u het niet? Maak dan een afspraak voor een ander tijdstip en vraag er dan een bekende of familielid bij. Ook kunt u, als u het echt niet vertrouwt, de politie bellen (112). Geef dan een zo goed mogelijk signalement van de persoon (of personen), de richting waarin hij verdwenen is en de gegevens van eventuele voertuigen.