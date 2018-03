Drie arrestaties en twee gewonden bij forse vechtpartij

Rond 04.20 uur werd een vechtpartij gemeld nabij een horecazaak aan de Steenbergsestraat. Agenten zagen dat er niet meer gevochten werd. Er lagen twee mensen gewond op de grond. Zij werden met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Van toeschouwers hoorden de dienders dat een conflict tussen twee mannen uit de hand was gelopen. Er was daarbij ook door omstanders geslagen en geschopt. Uit het onderzoek ter plaatse bleek dat een 26-jarige Bergenaar als verdachte kon worden aangemerkt. Hij zou het 37-jarige slachtoffer nog meerdere keren in het gezicht geschopt hebben terwijl deze al op de grond lag. Hij werd aangehouden. Terwijl de dienders met hem bezig waren werden ze beledigd door een 27-jarige vrouw waarna ook zij werd gearresteerd. Aan het bureau bleek dat zij en een 27-jarige Rotterdamse actief bij de vechtpartij betrokken zouden zijn geweest. Hierop zijn zij beiden alsnog aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het 37-jarige slachtoffer mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten. De 27-jarige man werd opgenomen. De recherche stelt een nader onderzoek in. Er zijn camerabeelden maar daarop is niet al het geweld te zien. De speurders zijn daarom op zoek naar getuigen.