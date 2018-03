Drie arrestaties na uit de hand gelopen parkeerruzie

De politie kreeg omstreeks 23.05 uur een melding dat er een heftige ‘burenruzie’ gaande was in de wijk Spui. Ter plaatse troffen zij op straat een 29-jarige man met een hoofdwond aan. In de woning van de man bevond zich zijn 26-jarige vrouw die eveneens een hoofdwond had. Zij vertelde in het Engels dat er drie mannen aan hun voordeur stonden en dat er een conflict ontstond waarbij zij met een langwerpig voorwerp op hun hoofd geslagen waren. Twee mannen, broers, die op straat stonden, werden op aanwijzing van het 29-jarige slachtoffer als verdachte aangehouden. Een derde betrokkene was niet meer aanwezig. Hun 33-jarige zus werd gearresteerd omdat zij de dienders beledigde. Het incident en de vermoedelijke aanleiding daartoe, het eerdere parkeerconflict, worden nader door de recherche onderzocht.