Goed signalement en speurwerk leidden naar inbreker

Op het moment dat de agenten aankwamen was de vogel net gevlogen. In de omgeving zagen zij een man op een goudkleurige fiets wegrijden en één van de agenten zocht naar hem, maar de verdachte verdween te snel uit het zicht. Meerdere eenheden bleven zoeken naar de verdachte. De andere agent liep naar het adres waar de insluiping was. Hij vroeg de bewoner van het huis om een signalement. Er kwam een uitgebreide omschrijving van de verdachte. Een agent herkende echter de bekende dader aan het goede signalement van het slachtoffer. Agenten reden naar het adres van de verdachte, die een bekende van de politie is. Daar troffen ze onder meer een gouden fiets aan. De verdachte werd aangehouden en ingesloten voor verhoor. Het onderzoek is gestart, een buurtonderzoek loopt en ook wordt er gekeken of er camerabeelden zijn.