Stapper aangehouden na dreigen portiers met bierfles

Agenten kregen via de horecatelefoon een melding dat twee portiers door een agressieve stapper bedreigd werden met een bierfles. Ze waren op dat moment in de buurt en daarom snel ter plaatse. Zij zagen daar een man in een dreigende houding staan tegenover twee portiers met in zijn handen een bierfles. Ze riepen dat hij de fles los moest laten. Dit weigerde hij. Hierna hebben de dienders de dreiger overmeesterd en aangehouden. Na zijn arrestatie, tijdens het plaatsen in de politieauto vond de arrestant het kennelijk nodig om de agenten te bespugen. Aan het bureau weigerde hij de ademanalyse. Ook hiervoor krijgt hij een proces-verbaal.