Getuigenoproep straatroof Sterkenburg

Eindhoven - We onderzoeken een straatroof die vanochtend rond 5 uur heeft plaatsgevonden op de Sterkenburg. Vier daders gingen er in een kleine, zwarte auto vandoor nadat ze drie jongens op de fiets hadden bedreigd en mishandeld. Van twee jongens is de telefoon gestolen. De jongens raakten licht gewond in het gezicht en zullen vandaag in de loop van de dag aangifte doen.