Twee Bosschenaren aangehouden voor mishandeling - Getuigenoproep

Er zijn twee specifieke getuigen waar we graag mee in contact zouden komen. Zo is er een automobilist uitgestapt die riep: ‘Ophouden anders komt de politie,’ of woorden van gelijke strekking. Dat was voor de daders reden om weg te vluchten richting de Kooikersweg, waar ze even later door ons zijn aangehouden op een Johan Cruyff Court. En er was een bestuurder die zijn busje keerde op de Boschmeersingel en met zijn neus in de richting van de mishandeling heeft gestaan. Ook deze bestuurder moet iets gezien hebben.

We komen graag met deze twee mannen en eventuele andere getuigen in contact.