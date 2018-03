Verdachten overval Leenderweg na zoekactie aangehouden - Getuigenoproep

We zijn op zoek naar getuigen die informatie hebben over deze overval.

Misschien hebben de daders zich van tevoren verdacht opgehouden in de omgeving en is u dat opgevallen?

Of misschien zag u de vluchtauto (grijze Polo), die vermoedelijk op de Anna Bijnsweg klaar heeft gestaan?

Ook vragen we uw hulp bij het terugvinden van de kassalade die werd meegenomen en nog niet is aangetroffen.

Als u getuige bent geweest, neem dan contact met ons op via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via onderstaand tipformulier.

Het onderzoek is in volle gang. In het belang hiervan willen we nu even geen verdere mededelingen doen.