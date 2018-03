Nieuwe politiecijfers: reactietijden iets verbeterd, ziekteverzuim stabiel

De verhouding operationele sterkte versus niet-operationele sterkte is iets gewijzigd: 83 procent is operationeel en 17 procent niet-operationeel. In 2016 was dit nog 85 procent versus 15 procent. De operationele politiesterkte omvat alle functies waarbij medewerkers direct contact hebben met burgers en/of een directe bijdrage leveren aan de primaire politietaak. De belangrijkste verklaring voor de lichte afname van de operationele sterkte is dat afgelopen jaar de Politieacademie is ingebed in het politiebestel en dus nu ook de medewerkers van de Politieacademie zijn meegeteld in de sterktecijfers. Deze medewerkers behoren bijna allemaal tot de niet-operationele sterkte. De verwachting is dat deze cijfers de komende jaren gelijk blijven.