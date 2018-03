Onderzoek Nicky Verstappen: Bedankt voor jullie DNA!

In de afgelopen periode gaven 14049 mannen vrijwillig hun DNA af. In totaal werden voor dit verwantschapsonderzoek 21.500 mannen opgeroepen, 17.500 uit het gebied rond de Brunssummerheide en Heibloem, zo’n 3.300 uit andere delen van Limburg en ongeveer 700 uit de rest van Nederland. Naast het verwantschapsonderzoek loopt het autosomale DNA-onderzoek. In dat onderzoek wordt het DNA-profiel van 1.500 mannen 1-op1 vergeleken met het DNA dat is aangetroffen op het lichaam van Nicky. Sinds eind oktober hebben in dit onderzoek 936 mannen DNA afgestaan.

Projectleider Hans Ramaekers (politie): 'We zijn tevreden over hoe het afnameproces is gelopen en met de opkomst die er is. Uiteraard is bij een opkomst van 100% de kans op succes het grootst. Daar waren al onze inspanningen dan ook op gericht. Maar ook met deze opkomst kan het zo zijn dat we van alle familielijnen voldoende DNA-profielen hebben om goed onderzoek te doen. Het belangrijkste is dat we uiteindelijk een match krijgen met het DNA dat is veilig gesteld in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Hopelijk krijgen we daarmee antwoorden op de vele vragen die, met name zijn ouders en zusje, maar ook politie en Openbaar Ministerie hebben.'

Het afnemen van DNA loopt de komende weken nog door. Er zijn nog afspraken gepland met mensen die in het verwantschapsonderzoek eerder geen DNA konden afstaan vanwege verschillende redenen. Zij worden de komende tijd nog bezocht. Ook de afname van DNA buiten Limburg (groep van ongeveer 700 mannen) loopt nog. Dat geldt ook voor het autosomale DNA-onderzoek.