Reactietijden spoedmeldingen 2017 bekend

In noodsituaties doet de politie er alles aan om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en te helpen. Landelijk gezien was de politie in 2017 in 85 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig, met een duidelijke piek tussen de drie en tien minuten. De politie realiseert zich dat snel reageren van groot belang is voor het veiligheidsgevoel. Daarom is het streven om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn.