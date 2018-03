Automobilist rijdt in op agent

De politie vindt agressie en geweld tegen hulpverleners onacceptabel. Hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. Incidenten waarbij hulpverleners of politiemedewerkers agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit. Lees meer over geweld tegenover politie en hulpverleners.

2018116828 JR