Politie houdt verdachte aan voor overval op snackbar

De overval vond plaats op zondag 22 oktober. De overvaller bedreigde een medewerker van de snackbar met een steekwapen, waarna hij er met een geldbedrag te voet vandoor ging. Ondanks dat agenten snel ter plaatse waren en naar de verdachte zochten in de omgeving, werd deze niet gevonden. De recherche startte daarop een onderzoek.

De politie plaatse getuigenoproep en in het opsporingsprogramma Onder de Loep werd aandacht aan de zaak besteed. Dit leverde bruikbare informatie op om verder te rechercheren, waarna de minderjarige Almeloër bij de politie in beeld kwam. Hij werd maandagochtend vroeg in zijn woning aangehouden.