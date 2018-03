Verwarde man dringt chinees restaurant Dieren binnen

In verwarde toestand heeft hij een ruit van het restaurant ingeslagen en een medewerker licht verwond. Bij het inslaan van de ruit heeft hij zichzelf verwond. Daarna wilde hij zichzelf met een mes verwonden, maar hij kon -door omstanders- worden overmeesterd.

Op de weg naar het politiebureau heeft de verdachte meerdere malen geprobeerd zichzelf te verwonden door hard met zijn hoofd op de autoruit te bonken. Ook in de cel heeft hij zich op diverse manieren verwond. In verband met de zelf toegebrachte verwondingen is hij naar het ziekenhuis is gebracht en daar voor observatie opgenomen.

(2018117700 ^ GvR)