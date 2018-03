Zaken in Onder de Loep van 22 maart

Deventer, diefstal zonnebrillen bij opticien

Op vrijdag 1 december lopen twee mannen binnen bij een opticien aan de Korte Bisschopstraat. Een medewerker is op dat moment bezig met een oogmeting maar ziet daarna dat er twee zonnebrillen ontbreken. De medewerker rent achter de twee onbekende mannen aan en weet de gestolen zonnebrillen terug te krijgen. De twee mannen rennen er daarna vandoor. De diefstal is vastgelegd op bewakingsbeelden. Wie herkent dit onbekende duo?

2017554106

Raalte/Wesepe, tanken zonder te betalen

Op maandag 11 december tankt een onbekend tweetal zonder te betalen bij een tankstation aan de Raalterweg in Wesepe. Op de auto, die vastgelegd is door bewakingscamera’s, zaten gestolen kentekenplaten. Deze waren kort daarvoor gestolen van een auto aan de Bonekampweg. Op woensdag 20 december wordt er getankt zonder te betalen bij een tankstation aan de Weidelaan in Raalte. Ook hier stapt de passagier uit om te tanken en rijdt de auto daarna snel weg. De kentekenplaten op deze auto werden kort daarvoor gestolen van een auto in Schalkhaar. Wie kent of herkent de passagiers, eventueel in combinatie met de auto’s, op de bewakingsbeelden?

2017568308/2017582097

Luttenberg/Zwolle, pinnen met uit auto gestolen pinpas

Op tweede kerstdag wordt uit een in Luttenberg geparkeerde auto een pinpas gestolen. Later die dag wordt met deze pinpas betaald bij een tankstation aan de IJsselallee in Zwolle door een onbekende jongeman. Deze is vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie kent of herkent deze jonge man?

2017592815

Almelo, duo steelt pinpas bejaarde vrouw in supermarkt

Op vrijdagmiddag 12 januari steelt een onbekend stel de pinpas van een 75-jarige vrouw in een supermarkt aan de Bornerbroeksestraat. Op de bewakingsbeelden van de supermarkt is duidelijk te zien hoe men eerst de pincode afkijkt en later de portemonnee steelt uit de rollator van het slachtoffer. Het onbekende stel staat zeer duidelijk op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent hen?

2018019406

Zwolle, duo breekt in bij woning

Op vrijdagavond 24 februari tussen 19.00 en 20.00 uur werd ingebroken bij een woning aan de Van Oortstraat. In de woning hangt een bewakingscamera. Daarop is duidelijk te zien hoe twee mannen de woning doorzoeken. Ook spreken de twee onderling met elkaar in een onbekende taal. Uiteindelijk gaan de twee er met onder andere cash geld vandoor. Wie kent of herkent dit onbekende tweetal?

2018085460

Almelo, overval op kringloopwinkel

Op woensdagmiddag 14 maart werd een kringloopwinkel aan het Wethouder E van Dronkelaarplein overvallen door een onbekende jonge man. Onder bedreiging van een wapen weet de onbekende man een geldbedrag buit te maken, waarna hij de winkel uit vlucht. In de uitzending verschillende vragen en het signalement van de overvaller.

2018111642

Enschede, gewapende overval op supermarkt

Op donderdagavond 15 maart overviel een onbekende man een supermarkt aan de Deurningerstraat. Rond 19.30 uur kwam de man de winkel binnen. De man had een vuurwapen bij zich en bedreigde daarmee het personeel. Na de overval ging de man er op de fiets vandoor richting de Hengelosestraat. In de uitzending het signalement van de overvaller en verschillende vragen.

2018113673