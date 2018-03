Overval KFC Veenendaal in Opsporing Verzocht

Die zondagavond komt rond 23.20 uur een man komt via de personeelsingang het restaurant binnen en bedreigt het personeel met een vuurwapen. De man gaat er vandoor met de inhoud van de kluis. Hij weet weg te komen door even verderop bij een handlanger achter op een scooter te springen.



Bewakingsbeelden

In de uitzending van dinsdagavond worden bewakingsbeelden van de overval getoond. Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond later uitgezonden dan gebruikelijk, namelijk om 22.15 uur, in verband met de verkiezingsprogrammering.



Informatie over de overval en de daders kan doorgegeven worden via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand meldformulier of anoniem via M-online.