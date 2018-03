Aandacht voor onbekende dode uit zomer 1998 in Opsporing Verzocht

Medewerkers van de groenvoorziening treffen op 8 juli 1998 het levenloze lichaam van de blanke man aan in de sloot aan de Bosplaat in Amsterdam-Noord. Hij heeft waarschijnlijk dan twee tot drie weken in het water gelegen. De doodsoorzaak is ook duidelijk: hij is gewurgd, het touw zit nog om zijn nek. De man was tussen de 25 en 40 jaar oud, 1.79 meter lang en had zwart haar (lang in de nek). Een grote tatoeage van een draak sierde zijn borst en buik. Ook droeg hij een een zilverkleurige ring met blauw saffier. De man kwam vermoedelijk vanuit Oost-Europa via Duitsland en Zwitserland naar Nederland.