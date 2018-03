Zwaargewonde vrouw aangetroffen Admiraal Helfrichstraat: getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar wat er met de vrouw gebeurd is en hoe zij zo gewond is geraakt. Mogelijk is er sprake van een verkeersongeval. Omstanders hebben een taxi naast de vrouw zien staan toen zij bewusteloos op de grond lag. Het onderzoeksteam komt graag in contact met de bestuurder van deze taxi. Ook hopen zij te kunnen spreken met de bestuurder van een lichtgrijze bestelbus die langsreed, terwijl de vrouw op de grond lag.

Heeft u informatie die het onderzoeksteam verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844. Via het tipformulier is het ook mogelijk beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan de politie.