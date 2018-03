Aanhoudingen na mishandeling en bedreiging met vuurwapen

Bij de meldkamer kwam de melding binnen dat er een vechtpartij gaande was in een kapperszaak op de Melis Stokelaan waarbij mogelijk geschoten zou zijn. Getuigen vertelden dat twee mannen de zaak binnen kwamen. Een van de verdachten mishandelde een 25-jarige Wateringer die in de winkel aanwezig was. Het slachtoffer raakte gewond. De andere verdachte bedreigde de aanwezigen in de winkel met een vuurwapen. Er ontstond een vechtpartij, waarna de twee verdachten vluchtten in een auto. Getuigen gaven snel een omschrijving en kenteken van de auto door aan de politie.