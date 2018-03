Inbrekers aangehouden, gedupeerden verzocht te reageren via mail

Na onderzoek deden agenten zoekingen in drie panden. Zij troffen daarbij een grote hoeveelheid gestolen gereedschap aan. De politie plaatste vervolgens een bericht op Facebook met foto's van aangetroffen gereedschap. Dit leverde veel reacties op van gedupeerden en ook kwamen veel mensen naar het politiebureau. Omdat het om een grote hoeveel spullen gaat, moet nog worden uitgezocht welke spullen bij welke aangifte horen. Het is dus niet handig om naar het politiebureau te komen, om spullen op te halen. De recherche van politiebureau Loosduinen verzoekt gedupeerden te mailen naar vvc.loosduinen@politie.nl met daarin het aangiftenummer en een omschrijving van de gestolen goederen. Het gaat voornamelijk om inbraken die recent zijn gepleegd in de omgeving van Den Haag.