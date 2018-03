Beschonken bestuurder nogmaals in de fout

Een agent zag die middag rond 17.00 uur een auto slingerend over de Taxandriaweg rijden. Hij besloot de bestuurder te controleren. Tijdens een blaastest werd duidelijk dat de man vermoedelijk onder invloed van alcohol reed. Ook werd duidelijk dat het rijbewijs van de bestuurder geschorst was, nadat hij in september 2017 onder invloed van alcohol in zijn auto reed. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.