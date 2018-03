Rijbewijs snelheidsmaniak ingevorderd

De Goesenaar haalde op de A58 bij Rilland de surveillerende agenten in met een snelheid van 200 kilometer per uur. De agenten volgden de man en zagen dat hij meerdere keren automobilisten de rechter rijbaan op dwong/duwde door er heel dicht op te gaan rijden. Dit in combinatie met zijn hoge snelheid van boven de 200 km/u kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ter hoogte van Kapelle, bij de carpoolplaats De Vierwegen, is de auto gestopt voor de politie en daar werd het rijbewijs van de man ingevorderd.

Het bleek niet de eerste keer te zijn dat de man werd betrapt op veel te hard rijden. De agenten hebben bij het CBR een vordering gedaan om te onderzoeken of deze bestuurder nog wel geschikt is om een rijbewijs te bezitten.