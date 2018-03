Aanhoudingen in onderzoek naar reeks overvallen

Eindhoven - In verband met de gewapende overval van afgelopen zaterdag op de Albert Heijn aan de Leenderweg hielden we inmiddels 6 verdachten aan. Naast de vier verdachten die we vlak na de overval al aan hielden, zijn er maandag opnieuw twee man opgepakt. We hebben redenen om te vermoeden dat deze groep voor meerdere overvallen in Eindhoven in aanmerking komt.