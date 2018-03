Opnieuw aanhouding verdachte onderzoek schietincident Blerick

In samenspraak met de Franse autoriteiten zal wordt gewerkt aan de overdracht van de verdachte naar Nederland. Eerder in het onderzoek werd op dinsdag 14 november 2017 in Rotterdam een 22-jarige man aangehouden, deze zit nog in voorlopige hechtenis vast. Ze worden er beide van verdachte betrokken te zijn bij het dodelijke schietincident in Blerick.

In het belang van het lopende onderzoek kan er op dit moment niet meer informatie worden verstrekt.