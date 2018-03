Levensgevaarlijke taferelen op A4 door bestuurder onder invloed

De agenten zagen dat de bestuurder van de auto ongecontroleerde bewegingen maakte en moeilijk aanspreekbaar was. Hij probeerde de auto weer te starten maar dat lukte niet. De man was vermoedelijk onder invloed van alcohol in combinatie met een andere drug. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Daar is een onderzoek van de psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties uitgevoerd. Ook heeft een arts bloed afgenomen voor een bloedonderzoek. Tijdens zijn verhoor gaf de man aan dat hij 4 milliliter GHB had gebruikt.