Beruchte motorclubs gelinkt aan grootschalige smokkel van beschermde diersoorten

Het Team Milieu volgde een spoor uit Indonesië, waar in december vorig jaar een 53-jarige Nederlander werd aangehouden op verdenking van grootscheepse smokkel. Hij leverde onder andere koraal, schedels, zaagtanden en ivoor aan een groothandel in Nederland. Er bleek echter ook een lijn te lopen naar een man in Eindhoven, die grote partijen huiden van slangen, varanen en leguanen uit Indonesië kreeg aangeleverd.



Afgelopen week doorzocht het team het pand van de Eindhovenaar. Hier werden de huiden gevonden, en opiaten. Naast zijn cliënten bij de motorbendes in Nederland leverde hij ook aan clubs in België en Duitsland. De 52-jarige man is aangehouden en in verzekering gesteld. Inmiddels is hij heengezonden in afwachting van verder onderzoek en verhoor.