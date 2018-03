Diefstal diesel in Meerkerk

Meerkerk - Vier mannen zijn in de nacht van zondag op maandag 19 maart aangehouden op verdenking van diefstal van diesel bij een pomp in Meerkerk. De pomp aan de Parallelweg was opengebroken. Ernaast stonden negen jerrycans vol diesel; achterin een van de auto’s van de verdachten werden lege jerrycans aangetroffen. De mannen zijn aangehouden. Het betreft een 30-jarige man uit Tilburg en drie mannen van 21, 28 en 29 uit Culemborg.