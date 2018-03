Start bouwactiviteiten nieuwbouw politiepand in Bergen op Zoom

Op maandagavond 26 maart organiseert de politie samen met de aannemer een informatiebijeenkomst over de activiteiten rondom de bouw voor omwonenden en belangstellenden. U bent van harte welkom van 19.30 uur tot 20.30 uur in het politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan 9. Wij vragen u om u vooraf aan te melden voor deze avond door een mail te sturen aan nieuwbouwpolitiekantoor@bam.com of via telefoonnummer 088-712 37 22.