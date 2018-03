Speurhonden bij Zeehavenpolitie

Dinsdag troffen beveiligers bij een terminalbedrijf in de Rotterdamse haven twaalf migranten aan in een vrachtwagen, die op weg was naar Engeland. Het aantal mensen dat via de Rotterdamse haven in containers en vrachtwagens Engeland probeert te bereiken, stijgt snel. De druk op de marechaussee, particuliere beveiligers van havenbedrijven en de politie neemt toe.