Warm gezelschap voor nabestaanden cold cases

’Dat vergt soms wel een lange adem, weet coldcase-rechercheur Leo Simais uit eigen ervaring. Hij vertelt over de moord op Miriam Sharon in Den Haag in 1990. Door DNA-sporen kon zijn coldcaseteam in 2015 alsnog een verdachte aanwijzen. ‘Het enige wat de verdachte in al die tijd heeft gezegd was “waarom, na zoveel jaar?”’, vertelt Simais. Zijn team moest ‘tot het gaatje gaan’ om een sterke zaak tegen de man te bouwen, legt de rechercheur uit. ‘Doodslag was verjaard. Dus het was voor ons alles of niets: een veroordeling wegens moord óf vrijspraak.’ Afgelopen november werd de man alsnog veroordeeld: 14 jaar cel.