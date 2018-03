Verdachte zakkenrollen aangehouden na camerabeelden

In BureauGLD werd aandacht gevraagd voor drie zaken waarop de vrouw op camerabeelden was te zien. Het ging hier om het rollen van een portemonnee in Lochem en twee keer in Apeldoorn. De vrouw werd herkend en is door de politie aangehouden. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de vrouw mogelijk te linken is aan acht zaken binnen de provincie Gelderland. Zij is ingesloten voor nader verhoor en tegen haar wordt proces verbaal opgemaakt.