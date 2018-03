Zeven verdachten aangehouden voor diefstal poststukken

Op donderdagavond kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie dat jongeren brievenbussen zouden openbreken en leeghalen op verschillende plekken in Apeldoorn. Rond 21.00 uur kon één van de melders een goed signalement geven van een drietal jongeren en de auto waarin zij reden. Hierop werd het drietal in de auto aangetroffen in de buurt van de Eekschillersdreef in Apeldoorn. De drie, een 17 jarige en twee 18-jarige uit Apeldoorn, zijn meegenomen naar het politiebureau.



Aan het begin van de nacht van donderdag op vrijdag kwam er weer een melding binnen van een getuige die zag dat een viertal jongeren bezig was bij brievenbussen. Ook deze vier konden dankzij een goed signalement worden aangehouden. Het gaat om drie inwoners uit Vaassen van 20, 21 en 22 jaar en een 21-jarige uit Apeldoorn.



De zeven verdachten zijn ingesloten voor nader verhoor en er wordt proces-verbaal opgemaakt.