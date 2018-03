Verdachte aangehouden met behulp van cameratoezicht

Rond 17.00 uur zat een 19-jarige Almeerder op een bankje op het perron 1. Een jongen kwam voor hem staan en wilde zijn tas hebben. Hierbij bedreigde en sloeg hij het slachtoffer. De Almeerder wist weg te lopen en schakelde de politie in. Met behulp van cameratoezicht kon de verdachte worden gevonden in de omgeving van het station. Agenten hielden hem, 18 jaar uit Almere, aan. Hij zit vast voor nader onderzoek.



Getuige geweest van de poging straatroof?

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de poging straatroof. Het gebeurde op perron 1 rond 17.00 uur. Hen wordt gevraagd te bellen met de recherche in Almere Stad via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier of anoniem via M-online.