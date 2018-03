Aangehouden na melding wapenbezit

Na de melding dat er iemand met een vuurwapen in een auto zou worden bedreigd, is de politie donderdagavond ter plaatse gegaan met kogelwerende vesten. De auto bleek inmiddels weggereden en de politie wist de betrokken auto op te sporen in de Dr. Jan Mulderstraat. Via een zgn. uitpraatprocedure werd een 18-jarige man uit de auto gehaald door de politie. Bij deze verdachte werd een ploertendooier en een hoeveelheid drugs aangetroffen. Dit is in beslag genomen en de verdachte werd geboeid overgebracht naar het politiebureau.

Een vuurwapen werd niet aangetroffen bij de 18-jarige Zaandijker.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Aanpak verboden wapenbezit

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar en de politie komt dan ook altijd in actie bij het vermoeden van verboden wapenbezit.

Lees meer over wapens op onze speciale themapagina -> https://www.politie.nl/themas/wapens.html