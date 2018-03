Vrouw beroofd van tas: getuigen gezocht!

Donderdagmiddag rond 13.30 uur bleek een onbekende dader een vrouw te hebben beroofd van haar tas in de omgeving van het Maria Austria Erf, onder bedreiging van een steekwapen. De vrouw werd gedwongen om haar tas af te geven en de dader vertrok na de beroving in de richting van het fietspad De Boog. De geschrokken vrouw uit Heerhugowaard raakte niet gewond.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets van deze straatroof gezien hebben. Van de dader is een signalement bekend:

- donkergetinte man

- gouden tand linksvoor

- 185 cm lang

- stevig postuur

- 30-45 jaar.

Heeft u iets gezien van deze straatroof donderdagmiddag in de omgeving van het Maria Austria Erf en nog niet met de politie gesproken? Belt u dan s.v.p. met de politie in Heerhugowaard via tel.nr.: 0900-8844.

Heeft u informatie maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr.: 0800-7000.

2018038905