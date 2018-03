Man aangehouden na overlijden vrouw Leusdenhof

Op 23 februari 2018 kwam rond 09.35 uur op de meldkamer van de politie een melding binnen van een reanimatie van een vrouw. De vrouw overleed in de loop van de ochtend in een ziekenhuis.

De politie stelde een onderzoek in omdat de vrouw onder verdachte omstandigheden was overleden. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden man met betrekking tot de dood van de vrouw. Hij is voor de rechter commissaris geleid en in bewaring gesteld.