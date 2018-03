Controle auto levert vuurwapens, drugs en meer op

De agenten pakten door en ook dat bleek succesvol. In de woning van één van de verdachten stuitten de agenten op twee andere Rotterdammers van 28 en 45 jaar en troffen ze diverse gebruikshoeveelheden van vermoedelijk harddrugs aan. De drugs zijn in beslag genomen en ook deze verdachten zijn ingerekend voor verhoor. Voor de 28-jarige Rotterdammer bleef het daar niet bij. Niet alleen bleek hij nog 31 dagen te moeten zitten, ook wordt hij in verband gebracht met een mishandeling van een vrouw eerder die donderdag in een woning aan de Bermdijk. Een 34-jarige Rotterdamse raakte daarbij gewond en werd voor controle overgebracht naar een ziekenhuis.