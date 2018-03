Drugsdealer blijkt hardleers

Soms wilt u de politie iets melden zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent. Of om andere redenen. Dat kunt u melden bij Meld Misdaad Anoniem (M). Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen. En kunt u op een laagdrempelige manier helpen uw eigen wijk veiliger te maken. Melden kan via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of via het online meldformulier op https://www.meldmisdaadanoniem.nl.