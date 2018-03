Man aangehouden voor overval en bedreiging

Rotterdam - Met een mes in zijn hand bedreigde een 24-jarige man donderdagavond een medewerkster van een zonnestudio aan de 2e Hogenbanweg in Rotterdam. Nadat hij zonder buit de straat op was gevlucht, bedreigde hij ook nog een vrouw op straat. Agenten arresteerden de man voor de zonnestudio.