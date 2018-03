Man gewond bij steekincident Rotterdam-Ommoord

Op het moment van het onderzoek gaat de politie er vanuit dat het slachtoffer en zijn belager elkaar kennen. Was u getuige van het steekincident op de Hesseplaats en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Laat het de politie weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook van onderstaand tipformulier kunt u gebruik maken.