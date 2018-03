Opvallend signalement nekt overvaller

De verdachte – een 28-jarige Amsterdammer- had die middag een huisarts op de Westerkade in Schiedam stuipen op het lijf gejaagd. Tegen 13.00 uur was hij de kamer van de huisarts ingeslopen. Niet voor een consult, maar voor het horloge van de dokter. Dat hij dat echt graag wilde hebben, maakte hij duidelijk door een vuurwapen te tonen. De arts gaf zich niet zomaar gewonnen en weigerde medewerking. Toen de doktersassistente doorkreeg wat zich in de kamer afspeelde, zette ze het op een gillen. Daarvan schrok de overvaller en hij zette het op een lopen. De huisarts waarschuwde de politie. Agenten tekenden het haarscherpe signalement dat de dokter kon geven op en namen camerabeelden in beslag.

Een still van die camerabeelden werd dezelfde middag nog getoond in de briefing voor de agenten die aan hun dienst begonnen. In de hoop dat zij hem misschien zouden vinden. En dat gebeurde.