Politie zoekt getuigen gewelddadige straatroof

De politie startte direct een onderzoek. Dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding. Heeft u iets gezien of gehoord van de beroving of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Via M. kunt u anoniem uw informatie doorgeven: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl . De verdachte is een man met een donkere huidskleur. Hij was in het donker gekleed en had een capuchon op zijn hoofd.