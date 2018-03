Directeur Axels administratiekantoor verdacht van fraudepraktijken

Terneuzen - Afgelopen dinsdag heeft de recherche Zeeland een 71-jarige man gehoord voor zijn aandeel in een grote fraudezaak. De man was directeur van een inmiddels failliet verklaard administratiekantoor in Axel en wordt verdacht van oplichting en verduistering.